VK: выручка мессенджера Max с июля по октябрь 2026 года превысила 700 млн руб.

VK впервые раскрыла, сколько зарабатывает на мессенджере Max VK: выручка мессенджера Max с июля по октябрь 2026 года превысила 700 млн руб.

Москва28 окт Вести.Холдинг VK впервые раскрыл финансовые показатели мессенджера Max: по МСФО выручка сервиса за период с июля по неполный октябрь 2026 года превысила 700 млн рублей.

С июля по октябрь 2026 года выручка Макс составила более 700 млн рублей. Дневная аудитория продолжает расти и превышает 90 млн отметили в VK

Показатели выручки мессенджера публикуются впервые с момента его запуска в 2025 году.

Мессенджер, разработанный холдингом VK, получает доход от рекламы, сервисов для бизнеса, а также подписок с расширенными функциями.