В сети появились данные о подготовке Wildberries к запуску мессенджера Маркетплейс Wildberries выпустит корпоративный мессенджер на рынок РФ

Москва5 авг Вести.Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО РВБ) регистрирует десятки доменов для создания собственного мессенджера, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс". Среди зарегистрированных адресов — wb-messenger.ru, chat-wb.ru и чат-вб.рф.

Ранее глава компании Татьяна Ким сообщала, что корпоративный мессенджер уже работает в тестовом режиме для сотрудников. В дальнейшем планируется масштабировать сервис сначала на российский рынок, а затем и за рубеж, сообщает "Коммерсант".

По итогам 2025 года оборот RWB вырос на 49% и достиг 6,1 трлн рублей, а доля маркетплейса на рынке оценивается почти в половину от общего объема.