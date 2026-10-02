Москва2 окт Вести.Число людей, которые пользуются национальным мессенджером MAX каждый день, превысило 90 млн, а число установок с момента выхода приложения превысило 140 млн с учетом стран СНГ. Такие обновленные данные о популярности платформы приводятся в пресс-релизе сервиса.

В среднем за сутки через мессенджер проходит свыше 1,9 млрд сообщений, а также совершается около 34 млн звонков. За прошедший год на базе сервиса появилось больше 15 млн публичных и приватных каналов, которые в совокупности собрали 570 млн подписчиков.

Зарубежная аудитория MAX составляет более 11,5 млн пользователей. Наибольшее количество регистраций среди иностранцев приходится на Узбекистан, следом в первой пятерке идут Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Электронный цифровой ID для использования в оформили порядка 10 млн человек. Этот сервис верификации дает возможность подтверждать статус, возраст и право на льготы, не предъявляя физических документов. Технология уже задействована для проверки возраста в 100 тыс. торговых точек, а также для получения скидок в учреждениях культуры и на транспорте.

Ранее в MAX заработала функция "Донаты за контент", которая расширяет возможности заработка для авторов каналов и блогеров. Подписчики могут поддержать автора суммой до 10 тыс. рублей за один донат, ограничений на число пожертвований нет, а полученные средства автоматически выводятся на карту раз в сутки.

В августе сообщалось, что свыше половины регионов России подключили заселение в гостиницы через мессенджер. Регистрация постояльцев с помощью цифрового ID доступна более чем в 800 отелях в 70 регионах страны.