Мишустин сообщил о регистрации более 130 млн человек в MAX Мишустин: число пользователей национального мессенджера MAX превысило 130 млн

Москва6 окт Вести.В национальном мессенджере MAX зарегистрировались более 130 миллионов человек. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".

В национальном мессенджере MAX зарегистрировано уже свыше 130 миллионов человек сказал Мишустин, выступая на главной пленарной сессии

Ранее стало известно, что число пользователей, которые общаются в MAX каждый день, превысило 90 миллионов. По последним данным, за сутки через мессенджер проходит свыше 1,9 миллиарда сообщений, а также совершается около 34 миллионов звонков.

MAX также продолжает модернизироваться. Так, например, у авторов мессенджера появилась возможность создавать опросы в своих каналах.