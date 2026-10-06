Москва6 октВести.В национальном мессенджере MAX зарегистрировались более 130 миллионов человек. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".
В национальном мессенджере MAX зарегистрировано уже свыше 130 миллионов человексказал Мишустин, выступая на главной пленарной сессии
Ранее стало известно, что число пользователей, которые общаются в MAX каждый день, превысило 90 миллионов. По последним данным, за сутки через мессенджер проходит свыше 1,9 миллиарда сообщений, а также совершается около 34 миллионов звонков.
MAX также продолжает модернизироваться. Так, например, у авторов мессенджера появилась возможность создавать опросы в своих каналах.