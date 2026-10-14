Москва14 октВести.Российский кабмин расширил список случаев, когда родители могут предъявлять свидетельство о рождении ребенка с помощью Цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщили в Минцифры.
Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в MAXсказано в материале
Так, свидетельство в электронном виде можно будет предъявлять при:
- покупке билетов;
- использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт;
- обращении в медорганизации по ОМС;
- обращении в МФЦ;
- посещении музеев, культурных и спортивных мероприятий;
- покупке льготных билетов и при получении ребенком или его родителем иных услуг.
Электронное свидетельство о рождении можно найти в разделе "Семья и дети" сервиса Цифровой ID в MAX. Чтобы предъявить сведения из документа, надо показать QR-код.
По сообщению министерства, пользоваться сервисом россияне смогут по мере подключения к нему организаций. Использование электронного документа является добровольным, бумажное свидетельство все еще остается актуальным.
Ранее такая возможность предъявить электронное свидетельство о рождении уже появилась при заселении в гостиницу.
В конце лета в Госдуме напомнили о важности свидетельства о рождении для взрослых.