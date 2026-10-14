Расширен список случаев, когда можно предъявить в MAX свидетельство о рождении

Расширен список ситуаций, когда можно предъявить в MAX свидетельство о рождении Расширен список случаев, когда можно предъявить в MAX свидетельство о рождении

Москва14 окт Вести.Российский кабмин расширил список случаев, когда родители могут предъявлять свидетельство о рождении ребенка с помощью Цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщили в Минцифры.

Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в MAX сказано в материале

Так, свидетельство в электронном виде можно будет предъявлять при:

- покупке билетов;

- использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт;

- обращении в медорганизации по ОМС;

- обращении в МФЦ;

- посещении музеев, культурных и спортивных мероприятий;

- покупке льготных билетов и при получении ребенком или его родителем иных услуг.

Электронное свидетельство о рождении можно найти в разделе "Семья и дети" сервиса Цифровой ID в MAX. Чтобы предъявить сведения из документа, надо показать QR-код.

По сообщению министерства, пользоваться сервисом россияне смогут по мере подключения к нему организаций. Использование электронного документа является добровольным, бумажное свидетельство все еще остается актуальным.

Ранее такая возможность предъявить электронное свидетельство о рождении уже появилась при заселении в гостиницу.

В конце лета в Госдуме напомнили о важности свидетельства о рождении для взрослых.