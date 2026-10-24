Пенсии через "Макс": Минтруд РФ предложил использовать цифровое удостоверение Цифровое удостоверение "Макс" могут начать использовать для получения пенсии

Москва24 окт Вести.Российские пенсионеры в перспективе смогут подтверждать личность при получении выплат в отделениях "Почты России" не бумажным паспортом, а с помощью цифрового удостоверения из национального мессенджера "Макс".

О вероятном внедрении такого способа получения пособия РИА Новости рассказал доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина Кирилл Карпов.

Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере "Макс" в отделениях Почты России при получении пенсии заявил собеседник агентства

По словам Карпова, в случае одобрения инициативы, процедура станет проще: для подтверждения личности получателю выплаты будет достаточно того, что он покажет работнику почтового отделения QR-код из цифрового удостоверения, сформированного в национальном мессенджере.

Эксперт напомнил, что электронный документ в "Максе" уже применяется для подтверждения права граждан на отдельные льготы. В частности, с его помощью можно без предъявления паспорта получить скидку в магазинах или посетить музей на льготных условиях.

Ранее стало известно, что к 2035 году все билеты на пригородные поезда будут продавать в электронном виде.