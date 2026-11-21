Студенты смогут подтверждать личность на онлайн-экзаменах через MAX

Вузы смогут проверять личность студента на дистанционных экзаменах через MAX Студенты смогут подтверждать личность на онлайн-экзаменах через MAX

Москва21 ноя Вести.Вузы смогут подтверждать личность обучающегося через портал "Госуслуги" или мессенджер MAX для сдачи экзаменов в удаленном формате. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

В ведомстве напомнили, что с мая 2026 года действуют новые правила дистанционного обучения.

Вступили в силу изменения в постановлении правительства России, регулирующем правила дистанционного обучения. При дистанционной сдаче экзаменов они дополняют возможности идентификации обучающегося через портал "Госуслуги" или мессенджер MAX при наличии технической возможности у вуза говорится в сообщении

При этом университеты не привязаны к одному стандарту, они могут применять разные способы идентификации. Определенный порядок подтверждения личности устанавливается решением учебного заведения, в том числе традиционные варианты: студенческий билет, паспорт или современный способ – биометрия.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор предложил обустроить в российских вузах специальные комнаты без связи для проведения экзаменов.