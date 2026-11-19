Рособрнадзор: комнаты без связи следует создать в вузах для проведения экзаменов

В российских вузах предложили сделать комнаты без связи Рособрнадзор: комнаты без связи следует создать в вузах для проведения экзаменов

Москва19 ноя Вести.Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов необходимо обустроить в высших учебных заведениях РФ, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве, его слова приводит РИА Новости.

Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. <...> Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать? заявил Музаев

По его словам, для подобного решения не требуется получать разрешение от ФСТЭК и комиссии по радиочастотам.

Музаев пояснил, что в настоящее время при сдаче экзаменов и зачетов студенты пользуются "умными" устройствами для списывания, а также подключают технологии ИИ. Подобные случаи следует пресекать, подчеркнул глава Рособрнадзора.