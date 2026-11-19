Москва19 нояВести.Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов необходимо обустроить в высших учебных заведениях РФ, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве, его слова приводит РИА Новости.
Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. <...> Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать?заявил Музаев
По его словам, для подобного решения не требуется получать разрешение от ФСТЭК и комиссии по радиочастотам.
Музаев пояснил, что в настоящее время при сдаче экзаменов и зачетов студенты пользуются "умными" устройствами для списывания, а также подключают технологии ИИ. Подобные случаи следует пресекать, подчеркнул глава Рособрнадзора.