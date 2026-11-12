В ОП предложили вузам ввести квоты на прием по итогам олимпиад Российским вузам предложили вводить квоты на прием олимпиадников

Москва12 ноя Вести.Российские высшие учебные заведения следует наделить правом самостоятельно решать, какое количество бюджетных мест будут отведены для поступающих по итогам олимпиад. Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола в Общественной палате, посвященном вопросам науки и образования.

В 2026 году число 100-бальников выросло в полтора раза по сравнению с 2025 годом. Увеличилось также количество победителей и призеров олимпиад, которые позволяют поступать без вступительных испытаний. В результате в 2026 году в ряде вузов – преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге – олимпиадники заняли все бюджетные места по ряду специальностей.

В ходе обсуждений ректор МГЮА Виктор Блажеев призвал квотировать бюджетные места. По его мнению, вузы сами должны определять долю мест для олимпиадников. Похожей позиции придерживается старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС Инна Каракчиева. Она считает, что квотирование (10–15% бюджетных мест) может стать самой действенной и эффективной мерой, которая гарантированно вернет места абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ и снимет социальное напряжение.

Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов предложил ужесточить регламенты олимпиад. Он отметил, что они не контролируются так жестко, как ЕГЭ. Участник обсуждения также призвал давать право поступления без экзаменов только победителям перечневых олимпиад.