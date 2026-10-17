В СФ указали на необходимость изменения правил поступления олимпиадников в вузы Сенатор Гумерова: систему зачисления олимпиадников в вузы нужно донастроить

Москва17 окт Вести.Систему зачисления абитуриентов, которые имеют право поступления в университеты вне конкурса по итогам олимпиад, необходимо скорректировать. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, вопрос поступления олимпиадников в вузы вперед тех, кто набрал максимальные баллы по ЕГЭ, спорный.

Профильным ведомством мы обсуждали и уже предприняты ряд шагов для того, чтобы такая ситуация впредь не повторилась. Во-первых, с 83 до 60 снижено количество олимпиад, которые сегодня имеют место быть. Также договорились, что будут учитываться только победы ребят 10-11 классов… Более того, предлагается, чтобы вне конкурса зачислялись только победители олимпиад. Но мы полагаем, что, возможно, еще нужно донастроить систему. Ребята, кто старались, системно занимались, получили высокие баллы по ЕГЭ и не могут поступить, она несправедливая отметила сенатор

Ранее помощник первого проректора МГИМО МИД России Станислав Агеев рассказал, что победители олимпиад, поступающие в университеты без дополнительных вступительных испытаний, часто заточены на изучение только одного предмета.