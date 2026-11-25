В Госдуме подготовили новые правила приема в вузы для олимпиадников

В РФ изменят правила поступления в вузы для победителей школьных олимпиад В Госдуме подготовили новые правила приема в вузы для олимпиадников

Москва25 ноя Вести.В России планируют изменить правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад с 2026/27 учебного года.

Согласно поправкам, подготовленным комитетами Госдумы по просвещению и по науке и высшему образованию, право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) предложено сохранить только за победителями (занявшими первое место). Об этом сообщила глава Комитета по просвещению Ирина Белых.

Призерам состязаний вместо автоматического зачисления планируют начислять 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, после чего им придется участвовать в общем конкурсе.

Кроме того, льготы намерены учитывать только за результаты, полученные в 10-х и 11-х классах (успехи в более раннем возрасте засчитываться не будут). Для участников олимпиад 2025/26 учебного года предусмотрен переходный период с сохранением четырехлетнего срока действия прежних льгот.