Эксперт - об идее ввести единый стандарт для школьных олимпиад Эксперт Овакимян назвала важной инициативу о едином стандарте для олимпиад

Москва15 окт Вести.Предложение Минобрнауки о едином стандарте вузовских олимпиад со Всероссийской олимпиадой школьников является важным для обсуждения. Об этом ИС "Вести" заявила эксперт в области образования Елена Овакимян, сотрудник Института образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Ранее глава ведомства Валерий Фальков предложил учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов.

Предложение учитывать при поступлении олимпиадное движение только для 10 и 11 классов затрагивает важный вопрос: как поддерживать талантливых школьников и одновременно обеспечить справедливые условия поступления для всех абитуриентов заявила она

Она добавила, что нужно различать Всероссийскую олимпиаду школьников и перечневые олимпиады, которые проводит каждый отдельный университет. Список последних каждый год меняется.

Эксперт отметила, что победитель или призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получив диплом, может сохранять эту льготу на протяжении четырех лет после получения и поступать в университет, где принимаются экзамены по конкретному предмету.

Важно учитывать, что сейчас в заключительном этапе Всероссийской олимпиады могут принимать участие школьники 10 и 11 классов, но если, допустим, восьмиклассник чувствует в себе силы решать задания за старший класс, он тоже может принимать участие сказала Елена Овакимян

В перечневых олимпиадах правила таковы, что льготы принимаются только у тех, кто стал призером или победителем из 10-11 классов. И каждый вуз сам для себя устанавливает эти правила приема и учета льготы, подчеркнула Елена Овакимян.