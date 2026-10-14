Москва14 окт Вести.Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила "смело отменять" устаревшие специальности в российских вузах. Такое мнение она высказала во время пленарного заседания палаты.

Есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии - и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим сказала Матвиенко, ее слова привел ТАСС

В качестве примера председатель палаты назвала рекламу и связи с общественностью, а также государственное и муниципальное управление. По ее словам, на рекламное направление поступают те, кому "совсем некуда поступать". Что касается программы по госуправлению, то, по мнению Матвиенко, она должна существовать лишь в формате курсов повышения квалификации для уже работающих госслужащих. Она уточнила, что значительная часть выпускников таких программ по специальности не трудоустраивается.

Матвиенко также предложила приостановить выдачу лицензии частным вузам в России, "до наведения порядка в этой сфере".