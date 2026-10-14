В Совфеде предложили проанализировать число льгот при поступлении в вузы Матвиенко предложила проанализировать число льгот при поступлении в вузы

Москва14 окт Вести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила проанализировать количество льгот при поступлении в вузы. Свое мнение по этому вопросу она выразила во время пленарного заседания Совфеда с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

[Нужно] деликатно подходить. Нельзя резких движений делать, но надо анализировать и создавать равные конкурентные условия и для других выпускников школ. Конечно, дети участников СВО, это не обсуждается. Это святое для нашего общества, но остальное можно сократить, подумать, где, за счет чего сказала Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости

Также она отметила, что нужно открыто говорить об острых темах.

У нас такое количество льгот и, соответственно, льготников при поступлении в высшие учебные заведения, что для ребят, даже трехсотбалльников, которые три экзамена по сто [баллов] сдали, я могу по Петербургу сказать, у них нет возможности поступить в высшее учебное заведение. У части из них не только на бюджетное, но и на платное [обучение] сказала спикер Совфеда

Матвиенко предложила министерству проанализировать эту ситуацию. Также она предложила отслеживать судьбу победителей олимпиад, в том числе международных, чтобы молодые люди могли себя реализовать в России.

Также по словам Матвиенко, нужно приостановить выдачу лицензии частным вузам в России до "наведения порядка в этой сфере". Она пояснила, что в стране появился пласт частных учебных заведений, имитирующих образовательную деятельность.