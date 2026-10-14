Москва14 октВести.Выдачу лицензии частным вузам в России нужно приостановить до "наведения порядка в этой сфере". Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, в стране появился пласт частных учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность.
Я предлагаю в сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфересказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда
3 августа Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила 19 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.