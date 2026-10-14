Матвиенко: выдачу лицензии частным вузам в РФ нужно приостановить

Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензии частным вузам в России Матвиенко: выдачу лицензии частным вузам в РФ нужно приостановить

Москва14 окт Вести.Выдачу лицензии частным вузам в России нужно приостановить до "наведения порядка в этой сфере". Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в стране появился пласт частных учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность.

Я предлагаю в сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда

3 августа Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила 19 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.