Сенатор: бизнес-подход не следует применять по отношению к вузам Сенатор Гумерова: при выдаче лицензий вузам не должен применяться бизнес-подход

Москва17 окт Вести.При выдаче лицензии образовательным учреждениям не следует применять практики, которые присущи бизнесу. Такое мнение ИС "Вести" высказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Вуз — не коммерческая организация, он не должен зарабатывать деньги, а должен давать прочные знания. Мы внимательно проанализировали все, что касается наших частных высших учебных заведений и что происходит, когда им выдается лицензия. Это первый шаг рассказала она

Раньше лицензии выдавались в течение 45 дней с выездом специалистов на место. Сейчас лицензию можно получить дистанционно за пять дней.

Делалось это в свое время, чтобы, может быть, снять излишние подходы к развитию бизнеса. Но хочу повториться: высшее образование — это не бизнес. И не нужно с одними и теми же подходами действовать при выдаче лицензии. Не нужно к высшему учебному заведению подходить, как к какому-то предприятию малого бизнеса заявила она

Кроме того, есть нюанс и по поводу выдачи аккредитации вузам.

К сожалению, более 200 частных вузов сегодня аккредитации не имеют. Но если за государственный вуз отвечает государство, то кто же отвечает за частный вуз? Ведь мы вводим в заблуждение наших ребят, которые поступают в эти вузы, а на выходе не обладают соответствующими компетенциями, не востребованы на рынке труда заявила сенатор

По словам Гумеровой, в Совфеде подробно обсудили данный вопрос с представителями профильного министерства.

Мы уже договорились, чтобы был четкий план, как сделать так, чтобы на выходе больше не появлялись такие псевдовузы сказала она

А те учебные заведения, что уже осуществляют образовательную деятельность не по должным критериям, следует постепенно закрывать, заключила Лилия Гумерова.