В России готовится законопроект по поддержке коммерциализации изобретений Сенатор Гумерова: в РФ создадут возможности для коммерциализации изобретений

Москва28 ноя Вести.В России готовится законопроект, который поможет вузам и научным центрам коммерциализировать свои разработки. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, на данный момент, доля коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных вузами и научными организациями за счет бюджетных средств, составляет не более 2%.

Мы понимаем, что это очень маленький процент. И, к сожалению, сегодня, имея большое количество патентов, пылятся, что называется, на полках и не внедряются в конкретную коммерциализацию. И цель законопроекта - создать окно возможности для коммерциализации и закрепить права за результатами интеллектуальной деятельности за вузами и научными организациями подчеркнула Гумерова

Сенатор добавила, что в законопроекте будет учен момент по оценке результатов интеллектуальной деятельности.

И заложена позиция о том, что результат интеллектуальной деятельности может стоить дешевле, чем те средства, которые были на него затрачены. Но мы понимаем, что в процессе коммерциализации эта стоимость будет возрастать. Это очень долгожданное решение, его ждут вузы, научные организации, бизнес. Это поможет внедрять в жизнь как можно оперативнее те разработки, которые созданы нашими высшими учебными заведениями и научными организациями сказала она

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о перспективах роста коммерциализации изобретений научной и университетской среды.