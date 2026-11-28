Сенатор: в сфере изобретений нужно синхронизировать подход Сенатор Гумерова: для научных изобретений необходимо синхронизировать подход

Москва28 ноя Вести.В разработках вузов и научных организаций наблюдается рассинхронизация. Для качественного развития коммерциализации отечественных изобретений необходим общий подход. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила: крайне необходима цифровая платформа, где бы встречались и разработчики, и промышленные компании сказала Лилия Гумерова

Сегодня, по ее словам, этим задачам отчасти соответствует домен "Наука и инновации" (единая цифровая платформа, которая объединяет сервисы и информационные ресурсы для комплексного сопровождения научной деятельности в России).

К сожалению, имеет место проблема разобщенности, несинхронизированности информационных систем Минпромторга, Минэка, Минцифры заявила она

На данный момент ведется работа над тем, чтобы свести данные системы.

Сегодня мы работаем именно над задачей синхронизации подхода. Более того, очень заинтересовал опыт платформы ВЭБ.РФ, где есть возможность депонирования объектов авторских прав, которые созданы с тем, чтобы на этой платформе заключались лицензионные соглашения заметила сенатор

По ее словам, если бы был налажен хороший учет, то и поиск уже имеющихся разработок значительно бы был облегчен.