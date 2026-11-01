Москва1 ноя Вести.На мужское репродуктивное здоровье следует обратить внимание в первую очередь. Об этом ИС "Вести" заявила ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Лилия Гумерова.

Она отметила, что на сегодняшний день процентное соотношение причин женского и мужского репродуктивного здоровья выровнялось.

К сожалению, сегодня причины мужского, женского бесплодия, процентное соотношение их выровнялось. И, наверное, вы обратили внимание, что большой акцент сделан в том числе на мужском репродуктивном здоровье. Если женщина более активно проходит диспансеризацию, получает лечение своевременно, то с мужчинами дело обстоит все-таки сложнее, признаем это. И поэтому вопросы диспансеризации и обратить внимание именно в первичном звене на мужское репродуктивное здоровье, и если есть какие-то проблемы, вовремя системное лечение, поддержку оказать прокомментировала Гумерова

Ранее сообщалось, что в текущем году более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию. Она состояла из двух этапов.