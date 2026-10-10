Москва10 окт Вести.Многодетная семья должна стать модным явлением в России. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Мы уверены, что, несмотря на все объективные вызовы современные, все-таки нам шаг за шагом удастся сделать так, чтобы семья многодетная стала нормой, стало вот таким модным явлением, чтобы это в обществе перестало восприниматься, что много детей – это много проблем сказала Гумерова

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова перечислила ряд инициатив для поддержки многодетных семей, а также матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку.