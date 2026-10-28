Москва28 октВести.Льготное обучение многодетных матерей в автошколе повысит мобильность всей семьи и станет для нее надежной опорой в непредвиденных ситуациях.
Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.
Она отметила, что для многодетной мамы автомобиль давно перестал быть роскошью, теперь это базовый инструмент жизнеобеспечения.
Дать маме возможность пройти льготное обучение в автошколе - это не просто справедливая, а очень умная и прикладная мера. Это подстраховка для всей семьи, реальная мобильность и безопасность детейотметила депутат
Чемерис напомнила, что в большинстве многодетных семей, когда муж на работе, весь бытовой маршрут ложится на плечи женщины.
Поликлиника, школа, развивающие кружки, секции, поездки за продуктами на большую семью. На общественном транспорте с тремя-четырьмя детьми это превращается в изнурительный ежедневный квестподчеркнула парламентарий
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал регионам предоставить многодетным матерям льготы при обучении в автошколах.