ТАСС: в ГД поддержали введение льготного обучения в автошколах для многодетных

В Госдуме поддержали введение льготного обучения в автошколах для многодетных ТАСС: в ГД поддержали введение льготного обучения в автошколах для многодетных

Москва28 окт Вести.Льготное обучение многодетных матерей в автошколе повысит мобильность всей семьи и станет для нее надежной опорой в непредвиденных ситуациях.

Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.

Она отметила, что для многодетной мамы автомобиль давно перестал быть роскошью, теперь это базовый инструмент жизнеобеспечения.

Дать маме возможность пройти льготное обучение в автошколе - это не просто справедливая, а очень умная и прикладная мера. Это подстраховка для всей семьи, реальная мобильность и безопасность детей отметила депутат

Чемерис напомнила, что в большинстве многодетных семей, когда муж на работе, весь бытовой маршрут ложится на плечи женщины.

Поликлиника, школа, развивающие кружки, секции, поездки за продуктами на большую семью. На общественном транспорте с тремя-четырьмя детьми это превращается в изнурительный ежедневный квест подчеркнула парламентарий

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал регионам предоставить многодетным матерям льготы при обучении в автошколах.