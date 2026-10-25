Москва25 окт Вести.Российским учителям предложили расширить перечень льгот. Помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, им также предложили предусмотреть скидки или бесплатное посещение музеев, концертов и театров. Об инициативе NEWS.RU рассказал ее автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, педагогам нужны реальные льготы для обеспечения повседневной жизни.

Я предлагаю добавить бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте для учителей. Это реальная экономия для тех, кто каждый день добирается до школы. Также предусмотреть скидки или бесплатное посещение театров, концертных залов и кинотеатров, подведомственных региональным и муниципальным властям. Музеи — это хорошо, но культурная жизнь не ограничивается ими сказал Панеш

Парламентарий призвал предоставить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг сельским учителям и закрепить эти гарантии на федеральном уровне. Помимо этого, он выступил за приоритетное право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Сегодня такая мера действует не везде, а она должна быть гарантирована на федеральном уровне. Также надо включить бесплатное повышение квалификации и переподготовку по мере необходимости — а не раз в три года — с сохранением заработной платы на период обучения заключил депутат

Ранее российским учителям предложили присваивать звание ветерана труда за 25 лет стажа.