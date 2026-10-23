В Госдуме предложили обеспечить бесплатную подготовку школьников к ЕГЭ Миронов: школьники должны иметь возможность бесплатно подготовиться к ЕГЭ

Москва23 окт Вести.Школьники должны иметь возможность готовиться к ЕГЭ и ОГЭ бесплатно. Об этом ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, для поступления в сильный вуз школьной подготовки недостаточно, поэтому родители вынуждены обращаться к репетиторам. Для многих семей оплата подобных занятий становится ощутимой финансовой нагрузкой.

Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей отметил Миронов

Депутат считает, что шансы ребенка на поступление в вуз не должны зависеть от того, сколько денег его родители могут потратить на репетиторов.