Москва23 окт Вести.Депутат ГД РФ Дмитрий Шатунов считает, что регионы тратят разные суммы на молодежную политику, и подчеркнул необходимость выравнивания возможностей молодых людей. Такое заявление он сделал в интервью информационной службе "Вести".

Есть разные проекты, которые не будут зависеть от бюджета обеспечения региона или молодежи. Каждый регион тратит разные суммы денег на свою молодежную политику. Мы считаем это несправедливым. Поэтому государство должно помогать. Мы должны эту молодежь максимально выравнивать и давать им равные возможности