Москва7 ноя Вести.В России следует повышать доступность среднего профессионального и высшего образования, увеличивая количество бюджетных мест в колледжах и вузах. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что для будущих инженеров, врачей и учителей первой высшее образование должно быть полностью бесплатным.

Парламентарий также предложил отказаться от практики сдачи в рамках ЕГЭ четвертого предмета.

Это повысит конкуренцию за места в вузах, куда уже поступают даже не все 100-балльники. И это конкуренция не просто знаний, а денег. Подготовка к ЕГЭ обходится родителям все дороже, и четвертый "бонусный" экзамен только увеличит расходы пояснил Миронов

Он добавил, что от ЕГЭ следует отказываться и возвращать традиционные экзамены.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что число студентов в российских колледжах с 2019 года выросло на четверть и достигло четырех миллионов человек. По словам чиновника, значительно увеличились прием и конкурс на каждое место.