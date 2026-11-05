Количество студентов в колледжах РФ достигло 4 млн человек Кравцов: в колледжах РФ обучаются 4 млн человек, конкурс – 3 заявления на место

Москва5 ноя Вести.Число студентов российских колледжей с 2019 года выросло на четверть и достигло четырех миллионов человек. Значительно увеличились прием и конкурс на каждое место. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отчитался о показателях во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Сейчас в системе СПО получают обучение 4 миллиона студентов. Это сопоставимые данные с результатами в РСФСР… За последние годы прием в колледжи вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. А конкурс с одного заявления на место, как было 5 лет назад, до трех заявлений на место пояснил Кравцов

Ранее стало известно, что почти 60% семейных студентов колледжей уже имеют опыт работы. Уточняется, что обучающиеся, которые состоят в браке, совмещают получение образования с трудовой деятельностью из-за финансовой необходимости.