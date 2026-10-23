Москва23 октВести.По итогам основной части приемной кампании 2026 года российские университеты приняли на обучение более 1,3 миллиона человек. Такие цифры привел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он подчеркнул на расширенном заседании совета Российского союза ректоров, что на высшее образование в России сохраняется высокий спрос.
В университетах уже зачислено более 1,3 миллиона человекотметил министр
Ранее Фальков заявил, что количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч с 2025 года.