Более 1,3 миллиона человек зачислены в российские вузы в 2026 году

Фальков раскрыл количество принятых в вузы в 2026 году Более 1,3 миллиона человек зачислены в российские вузы в 2026 году

Москва23 окт Вести.По итогам основной части приемной кампании 2026 года российские университеты приняли на обучение более 1,3 миллиона человек. Такие цифры привел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он подчеркнул на расширенном заседании совета Российского союза ректоров, что на высшее образование в России сохраняется высокий спрос.

В университетах уже зачислено более 1,3 миллиона человек отметил министр

Ранее Фальков заявил, что количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч с 2025 года.