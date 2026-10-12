Фальков сообщил о сокращении платных мест в российских вузах Фальков: в вузах России сократили число платных мест по 40 специальностям

Москва12 окт Вести.Количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч с 2025 года. Такие цифры привел глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По его словам, которые передает РИА Новости, в 2025 году по 40 специальностям поступили примерно 351 тысяча человек.

В 2026 году... мы имеем 253 924 места — минус 97 тысяч платных мест за один год сказал Фальков

При этом, по словам Фалькова, инженерно-технического профиля подготовки регулирование платных мест не коснулось.