Фальков: переход вузов на новую модель образования завершится до 2030 года

Фальков: до 2030 года завершится переход вузов на новую модель образования Фальков: переход вузов на новую модель образования завершится до 2030 года

Москва8 окт Вести.Министерство науки и высшего образования РФ рассчитывает завершить до 2030 года процесс плавного перехода вузов на новую модель работы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью РИА Новости.

Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года сказал министр, добавив, что по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений переход планируется с 2027/2028 учебного года

Ранее, в 2023 году, в России начался пилотный проект по переходу на новую систему, согласно которой студенты получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (один-два года) высшее образование.

Как сообщалось ранее, в 2027-2029 годах на выплату стипендий студентам, которые обучаются очно в вузах и колледжах по программам с государственной аккредитацией, будет направлено 371,6 млрд рублей.