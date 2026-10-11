В Минобрнауки РФ назвали срок получения образования в вузах по новой системе

Минобрнауки РФ: срок получения высшего образования составит от 4 до 6 лет В Минобрнауки РФ назвали срок получения образования в вузах по новой системе

Москва11 окт Вести.Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при этом срок обучения будет составлять от четырех до шести лет в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Продолжительность получения высшего образования будет составлять четыре, пять или шесть лет в зависимости от сложности специальности отметил министр

Так, инженеры, учителя и врачи будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли.

Он добавил, что сроки обучения в магистратуре будут также разными: от одного до трех лет.

Новая система будет состоять из трех уровней: базовое высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантура. Планируется, что российские вузы перейдут на новую модель до 2030 года, а по отдельным группам специальностей переход начнется уже в 2027 году.