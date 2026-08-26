Минобрнауки РФ выступило с разъяснением по дипломам магистров и бакалавров Минобрнауки: дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами

Москва26 авг Вести.Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся действующими документами, несмотря на переход России на новую модель образования. С таким заявлением выступило российское министерство образования и науки (Минобрнауки).

Те, кто уже поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Заявление Минобрнауки цитирует РИА Новости.

Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования разъясняет министерство

Первые дипломы базового высшего образования выдадут в России в 2027 году выпускникам первых шести российских вузов. В этих учебных заведениях в 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Выпускники получат документы не с обобщенным указанием "бакалавр", а с указанием конкретной квалификации.

Сегодня студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование уже в 17 вузах. Специализированное высшее образования приравнено к магистратуре. Выпускники уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.

Выпускники университета выйдут к работодателю "инженерами по сопровождению технологий производства наноматериалов", "физиками", "бизнес-аналитиками", "инженерами-программистами" и так далее рассказал проректор по образованию НИТУ МИСИС Андрей Воронин

Образцы выдаваемых новых дипломов согласовывают с министерством науки и высшего образования – официальным оператором проекта, добавил ректор Московского педагогического государственного университета (МГПУ, бывший МГПИ им. В.И. Ленина) Алексей Лубков. По его словам, образцы дипломов разрабатываются на основе рекомендаций Минобрнауки России.