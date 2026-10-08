Результаты работы институтов с компаниями в РФ ожидают получить в 2027 году Фальков рассказал, что институты готовят проекты с практическими заказами

Москва8 окт Вести.Первые результаты работы академических институтов с компаниями в России ожидают получить в 2027 году. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, сейчас специалисты занимаются подготовкой таких предложений.

Наши коллеги из академических институтов сейчас проводят большую работу, чтобы компании пришли с конкретными заказами. Я не буду называть эти компании, они из самых разных отраслей, сегодня эта работа ведется. 2027 год – это уже год, когда мы рассчитываем получить первые практические конкретные результаты пояснил Фальков

Министр также рассказал и о других планах на ближайшие 2-3 года. Как отметил Фальков, переход вузов на новую модель образования завершится до 2030 года.