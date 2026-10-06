В проекте бюджета заложено более 370 млрд рублей на стипендии студентам

Власти выделят свыше 370 миллиардов рублей на стипендии студентам В проекте бюджета заложено более 370 млрд рублей на стипендии студентам

Москва6 окт Вести.В 2027-2029 годах на выплату стипендий студентам, которые обучаются очно в вузах и колледжах по программам с государственной аккредитацией будет направлено 371,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на указанный период.

Согласно документу, средства будут выделяться следующим образом: в 2027 году – 119,1 миллиарда рублей, 2028 году – 123,7 миллиарду рублей, 2029 году – 128,7 миллиарда рублей.

Кроме того, отдельно предусмотрены средства на стипендии президента и правительства для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования. На них будет ежегодно выделяться по 3 миллиарда рублей.

Ранее ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что в вузе появилась новая стипендиальная программа, посвященная памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.