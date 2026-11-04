Правительство выделит более 19 трлн руб. до 2029 года на реализацию нацпроектов Жуков: на реализацию нацпроектов в 2027–2029 годах заложено более 19 трлн рублей

Москва4 ноя Вести.На реализацию национальных целей и проектов в 2027–2029 годах в проекте бюджета предусмотрено более 19 трлн рублей, приоритетом при этом станет технологическое лидерство. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

По его словам, основной упор будет сделан на развитие микроэлектроники, робототехники и станкостроения.

О реализации национальных целей и национальных проектов – это экономика в основном. На эти цели в трехлетке предусмотрено более 19 трлн рублей, огромная сумма. Здесь приоритет – это технологическое лидерство, прежде всего развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения. На эти цели более 2,5 трлн рублей заложено. Но мы этим не ограничиваемся, ко второму чтению предлагаем поправки. То есть вот предстоит еще, на самом деле, большая работа сказал Жуков

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, в котором на научно-технологическое развитие заложено 1,588 трлн рублей в 2027 году, 1,629 трлн в 2028 и 1,733 трлн в 2029.