В Госдуме рассказали, какие отрасли будут расти быстрее до 2029 года Депутат Говырин: туризм, IT и машиностроение будут расти быстрее других отраслей

Москва4 окт Вести.Туризм, IT-сектор и машиностроение будут расти быстрее других отраслей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы РФ Алексей Говырин. Парламентарий отметил, что в основу федерального бюджета ляжет прогноз развития страны на 2027-2029 годы, и от него будут зависеть доходы и расходы государства, а также выполнение социальных обязательств.

По словам депутата, восстановление инвестиций ожидается с 2027 года, после чего капиталовложения должны расти быстрее.

В расчеты уже включена более высокая траектория ключевой ставки Банка России, которая влияет на стоимость кредитов для компаний. Наиболее заметная динамика ожидается в обрабатывающей промышленности, примерно на 3,5% в год. Среди перспективных направлений названы фармацевтика, машиностроение, электроника, туризм, информационные технологии и сельское хозяйство отметил Говырин

Одним из факторов укрепления экономики, добавил парламентарий, будет рост внутреннего потребления. По его словам, это поддержит компании, ориентированные на рынок РФ.

Оценка роста ВВП в 2026 году повышена до 0,6%. Затем экономика, по прогнозу, прибавит 1,4% в 2027 году, а к 2029 году темп роста ускорится до 2,4%. Одной из опор останется внутренний потребительский спрос. В 2026 году он может вырасти на 4,1% за счет увеличения трудовых и предпринимательских доходов, а также выполнения социальных обязательств государства подытожил депутат

Ранее стало известно, что проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 19 трлн рублей на реализацию национальных проектов и 6,4 трлн рублей – на технологическое лидерство и инфраструктуру.