Москва24 сенВести.Минэкономразвития повысило оценку роста российской экономики в 2026 году до 0,6% с 0,4%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития страны.
В майской версии прогноза министерство ожидало, что рост российской экономики в текущем году составит 0,4%.
Оценку роста экономики в 2026 году повысили до 0,6%сказал Решетников
На 2027-2029 годы Минэкономразвития закладывает постепенное ускорение темпов роста ВВП. По словам Решетникова, показатель должен увеличиться с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
Согласно прогнозу Минфина, в 2027-2029 годах дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 2% ВВП страны.