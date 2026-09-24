Решетников сообщил о повышении оценки роста экономики РФ до 0,6% в 2026 году

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России в 2026 году Решетников сообщил о повышении оценки роста экономики РФ до 0,6% в 2026 году

Москва24 сен Вести.Минэкономразвития повысило оценку роста российской экономики в 2026 году до 0,6% с 0,4%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития страны.

В майской версии прогноза министерство ожидало, что рост российской экономики в текущем году составит 0,4%.

Оценку роста экономики в 2026 году повысили до 0,6% сказал Решетников

На 2027-2029 годы Минэкономразвития закладывает постепенное ускорение темпов роста ВВП. По словам Решетникова, показатель должен увеличиться с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.

Согласно прогнозу Минфина, в 2027-2029 годах дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 2% ВВП страны.