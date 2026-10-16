Москва16 окт Вести.Финансирование обновления приборной базы российских вузов и научных организаций планируют нарастить до 11,7 млрд рублей в год в 2028-2029 годах. Об этом 16 октября сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в аппарате вице-премьера.

Чиновник напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил национальной целью достижение технологического лидерства. Достичь ее невозможно без современной научно-исследовательской инфраструктуры.

Если в этом году из федерального бюджета на обновление приборной базы университетам и научным организациям было выделено 5,7 млрд рублей, то в следующем мы планируем направить 9,4 млрд, а на 2028, 2029 годы - по 11,7 млрд рублей рассказал вице-премьер

Деньги на модернизацию материально-технической базы распределяются по проекту "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования" в составе госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Эта инициатива предусматривает открытие и развитие в вузах и научных организациях центров коллективного пользования и инжиниринговых центров, а также замену их оснащения. Отбор претендентов на участие идет прямо сейчас.

Как уточнил глава Минобрнауки Валерий Фальков, гранты достанутся более чем 50 научным институтам и университетам: на их площадках собираются создавать центры коллективного пользования и инжиниринговые центры или продолжать развитие уже существующих. Министр подчеркнул, что как минимум четверть грантовых средств обязана уйти на приобретение отечественного технологического оборудования - благодаря этому приборный парк организаций обновится заметно.

Кроме того, Фальков привел статистику: с 2025 года на развитие 52 таких центров направили 12,1 млрд рублей, а вузы и научные институты привлекли из внебюджетных источников свыше 2,7 млрд рублей. В 2019-2024 годах нацпроект "Наука и университеты" позволил обновить порядка 60% приборной базы 275 организаций из 45 регионов, на что ушло 64,2 млрд рублей.