КС при правительстве РФ одобрил бюджетные места на 2027/28 учебный год

Минобрнауки утвердило бюджетные места на 2027/28 учебный год КС при правительстве РФ одобрил бюджетные места на 2027/28 учебный год

Москва26 окт Вести.Координационный совет при Правительстве России одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Так, объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства будет увеличен.

Координационный совет при правительстве Российской Федерации одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год отмечается в канале ведомства в MAX

Подчеркивается, что наибольшее количество мест установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря.

23 октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство подготовило изменения в правила приема в университеты на 2027 год. Так, одним из ключевых нововведений станет сокращение перечня олимпиад, которые учитываются при поступлении – с 83 до 60.