Порядок приема в российские вузы может измениться с 2027/28 учебного года Минобрнауки России предложило изменить порядок приема в вузы

Москва22 сен Вести.Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России разработало проект изменений в Порядок приема в высшие учебные заведения.

В случае его утверждения нормы начнут действовать с 2027/28 учебного года и коснутся таких аспектов, как перечень обязательных экзаменов ЕГЭ, учет индивидуальных достижений абитуриентов и правила зачисления победителей олимпиад, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ключевые изменения подразумевают расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Теперь она потребуется для поступления на 37 направлений, включая все специальности в области машиностроения.

История станет обязательным предметом для тех направлений, где ранее вузы могли выбирать между историей и обществознанием.

Математика будет обязательной для всех специальностей в сфере информационной безопасности.

Планируется отменить многопрофильный конкурс: прием будут проводиться отдельно по каждой специальности или направлению подготовки.

Система учета дополнительных баллов также претерпит изменения. Абитуриенты смогут получить преимущества за дополнительный результат ЕГЭ, если сдавали предмет, но не использовали его в основном конкурсе.

В случае реализации инициативы расширят список индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы. В него включат наличие дополнительного образования по проекту "Код будущего", медали Совета Федерации "За проявленное мужество", а также подготовку в организациях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Изменения коснутся и победителей школьных олимпиад. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников. Учитываться будут результаты только за 10–11-е классы.

Министерство предложило скорректировать правила приема в магистратуру: в рамках одного вуза абитуриент сможет выбрать не более пяти образовательных программ.

Для поступающих на платное обучение планируется официально закрепить возможность оплачивать образование за счет материнского капитала или образовательного кредита.

Кроме этого, предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. В Минобрнауки считают, что это повысит определенность условий платного приема для всех участников.

В начале сентября Минобрнауки назвало число поступивших на бюджетные и платные места в российские вузы в 2026 году.