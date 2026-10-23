Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы с 2027 года

В России планируют ужесточить условия приема в вузы по олимпиадам Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы с 2027 года

Москва23 окт Вести.Минобрнауки РФ подготовило изменения в правила приема в университеты на 2027 год. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров.

Для того, чтобы сделать правила приема на следующие годы более справедливыми, нами предложен комплекс мер сказал Фальков

Одним из ключевых изменений станет сокращение перечня олимпиад, которые учитываются при поступлении – число уменьшится с 83 до 60.

Кроме того, ведомство предложило учитывать олимпиадные достижения только за 10-11 классы. Право на зачисление без вступительных испытаний планируется сохранить только за победителями. Призеры смогут получить максимальный балл по профильному предмету.

Бюджетные места также будут перераспределены – их количество увеличится в ведущих вузах по наиболее востребованным специальностям.

Ранее Фальков рассказал о результатах приемной кампании 2026 года. По его данным, во время основной части кампании в вузы зачислили более 1,3 миллиона человек.