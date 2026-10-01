Более 17,147 трлн руб. планируют выделить на нацоборону РФ из бюджета в 2027 г.

Свыше 17,147 трлн руб. планируют выделить на нацоборону РФ из бюджета в 2027 г. Более 17,147 трлн руб. планируют выделить на нацоборону РФ из бюджета в 2027 г.

Москва1 окт Вести.Более 17,147 трлн рублей планируется выделить из бюджета на национальную оборону России в 2027 году. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на следующие три года.

В 2028 году планируется направить почти 16,608 трлн рублей, в 2029 году – почти 16,296 трлн рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона": в 2027 году – 17 147 370,0 млн рублей, в 2028 году – 16 607 892,3 млн рублей, в 2029 году – 16 295 802,7 млн рублей сказано в пояснительной записке

Ранее стало известно, что на развитие космической ядерной энергетики в России в 2027 году предлагается выделить около 22,5 млрд рублей.