На космическую ядерную энергетику РФ хотят выделить 22,5 млрд рублей Космическая ядерная энергетика РФ может получить 22,5 млрд рублей в 2027 году

Москва1 окт Вести.На развитие космической ядерной энергетики в России в 2027 году предлагается направить около 22,5 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Согласно документам, финансирование федерального проекта "Развитие космической ядерной энергетики России" в 2027 году может составить 22,450 млрд рублей. В 2026 году на эти цели предусмотрено 10,214 млрд рублей, а в 2028 году объем средств планируется на уровне 19,369 млрд рублей.

В целом на реализацию национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" в 2027 году планируется выделить 337,646 млрд рублей. В 2028 году финансирование этого направления, согласно материалам к проекту бюджета, должно составить 334,364 млрд рублей.

Ранее стало известно, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году вырастет практически до 239 тыс. рублей в месяц, а максимальная сумма пособия по беременности и родам составит свыше 1,1 млн рублей.