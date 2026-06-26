Роскосмос предложил использовать в космосе транспорт на ядерных энергоустановках Роскосмос предлагает вывести в космос транспорт на ядерных установках

Москва26 июн Вести.В России предлагают после 2036 года создать и вывести в космос транспортные средства, использующие ядерную энергетическую установку. Об этом говорится в предложенном Роскосмосом проекте указа президента РФ, размещенном на портале проектов правовых актов.

В тексте отмечается, что госполитика в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, среди которых - вывод в космическое пространство транспортных средств на ядерных установках.

После 2036 года … создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку говорится в указе

Кроме того, Роскосмос после 2036 года предлагает исследования Венеры, освоение Луны и астероидов, использование российской орбитальной станции для производства в космосе и проведения там научных экспериментов.

До 2036 года в планы Роскосмоса входит исследование Луны и создание лунной АЭС, развертывание многоспутниковой низкоорбитальной группировки, увеличение числа космических аппаратов в группировке станционного зондирования Земли.