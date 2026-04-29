Москва29 апр Вести.Госкорпорация "Роскосмос" теперь сможет предоставлять космонавтам служебное жилье. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации, передает ТАСС.

Ранее полномочия по включению жилья в специализированный жилищный фонд и предоставлению его гражданам были только у органов власти.

Согласно закону Роскосмос получил право выступать от имени РФ как собственник жилых помещений государственного жилищного фонда, принимать решения о включении или исключении жилья из специализированного жилфонда и предоставлять гражданам жилье.