Москва17 апр Вести.В Госдуме предложили наделить госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями предоставлять жилье космонавтам. О новом законопроекте ИС "Вести" рассказал его автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

По его словам, на сегодняшний день такое право есть только у органов государственной власти, нововведение позволит сократить сроки выдачи жилья космонавтам.

Я это предложил поскольку у нас существуют определенные отраслевые проблемы в корпорации "Роскосмос", связанные со служебным жильем. Сегодня никак это не регламентировано. Государственные органы правом таким [предоставлять жилье] обладают, а остальные нет заявил Кравченко

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем космонавтов является социально значимым.

Мы столкнулись с проблемой - в Звездном городке мы достроили дом для космонавтов на 144 квартиры и сегодня его "Роскосмос" не может взять на баланс по закону. Поэтому я очень рассчитываю, что с принятием нашего закона, когда его подпишет президент, мы в ближайшее время сможем вручить вместе с руководством Центра подготовки космонавтов и корпорации "Роскосмос" ключи жильцам - космонавтам сказал депутат

