Москва12 апр Вести.На портале "Госуслуги" запущен сервис подачи заявок для желающих попасть в отряд космонавтов. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве уточнили, что новый сервис открыт Роскосмосом. Воспользоваться им можно до конца июня 2026 года.

К кандидатам предъявляется ряд требований: необходимо иметь российское гражданство, возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см и вес в пределах 50–90 кг. Также требуется высшее образование по утвержденному перечню, минимум три года профессионального опыта и знание одного из иностранных языков — английского, итальянского, испанского, немецкого или французского.

Сообщается, что прошедшие отбор смогут заключить контракт с Центром подготовки космонавтов и начать обучение.