Проект бюджета: на образование в 2027 году заложено 1,78 трлн рублей

На образование в России в 2027 году направят около 1,78 трлн рублей Проект бюджета: на образование в 2027 году заложено 1,78 трлн рублей

Москва1 окт Вести.На финансирование сферы образования в России в 2027 году из федерального бюджета планируется направить порядка 1,78 триллиона рублей. Такие данные содержатся в пояснительной записке Минфина к проекту бюджета, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

Бюджетные ассигнования по разделу "Образование": в 2027 году - 1 777 395,9 миллиона рублей, в 2028 году - 1 851 333,6 миллиона рублей, в 2029 году - 1 936 682,2 миллиона рублей говорится в пояснительной записке

Планируется, что расходы по этому разделу будут постепенно расти от года к году: в 2028-м они запланированы в объеме 1 851 333,6 миллиона рублей, а в 2029-м - 1 936 682,2 миллиона рублей.

Годом ранее в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 годы приводились более высокие цифры ассигнований на образование - 1 879 810,7 млн рублей на 2027 год и 2 036 132,0 млн рублей на 2028-й.