В МГУ появилась стипендиальная программа имени Юрия Лужкова Именную стипендию памяти Юрия Лужкова учредили в МГУ

Москва18 сен Вести.В Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова появилась новая стипендиальная программа, посвященная памяти Юрия Лужкова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Он выступил на пленарном заседании научной конференции "Москва-XXI: взгляд в прошлое и будущее", посвященной вкладу Лужкова в развитие столицы, российской государственности, науки и образования.

В благодарность за вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Московского университета Ученый совет МГУ принял решение учредить именную стипендию для студентов сказал Садовничий

Он сообщил также, что имя Лужкова теперь будет носить одной из аудиторий Ломоносовского корпуса МГУ.

21 сентября Юрию Лужкову исполнилось бы 90 лет. Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ о праздновании этой даты.