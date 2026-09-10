Мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Лужкова открыли в Симферополе

Мемориальную доску в честь Юрия Лужкова открыли в Симферополе Мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Лужкова открыли в Симферополе

Москва10 сен Вести.Мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова открыли в Симферополе. Об этом сообщает ИС "Вести".

Под объемным портретом государственного деятеля сделана надпись: "Юрию Михайловичу Лужкову. 1936 — 2019. Мэру Москвы. В память о выдающемся вкладе в развитие Симферополя и Республики Крым".

Торжественная церемония началась с гимнов России и Республики Крым. В мероприятии приняли участие почетные гости, представители власти и общественности. В конце собравшиеся почтили память Юрия Лужкова минутой молчания и возложили к бюсту цветы.

26 марта 2020 года улица Юрия Лужкова появилась в Симферополе.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве, должность мэра столицы он занимал в 1992-2010 гг. Экс-мэр столицы награжден многими государственными наградами, в том числе медалью "За освобождение Крыма и Севастополя" (за личный вклад в возвращение Крыма в Россию. В регионе он награжден знаком отличия "Честь и Слава"; является почетным крымчанином (за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Крыма, укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами).