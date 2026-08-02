В КЖД рассказали о сохранении советских полотен на вокзале Симферополя

Картины СССР сберегли в "сокровенном месте" симферопольского вокзала В КЖД рассказали о сохранении советских полотен на вокзале Симферополя

Москва2 авг Вести.На железнодорожном вокзале Симферополя работают неравнодушные к советскому наследию сотрудники. Благодаря им стены вокзала украшают картины, сохранившиеся со времен СССР. Об этом рассказала ИС "Вести" начальник центра организации работы железнодорожных вокзалов ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Виктория Савчук.

В ходе демонтажа советской символики украинское руководство требовало выбросить картины. С наступлением Крымской весны ситуация на вокзале изменилась, отметила она.

Картины мы снимали, хранили у себя, в нашем сокровенном месте. А потом мы их реконструировали. У нас на вокзальном комплексе есть неравнодушные сотрудники, которые эту работу выполнили своими силами поделилась Савчук

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского железнодорожного транспорта, отметив, что работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

В РФ празднуют День железнодорожника. Традиционно он отмечается в первое воскресенье августа. В 2026 году дата выпадает на 2-е число.